Кемеровский политолог: Кузбассу губернатором подошёл бы силовик, как Васильев или Дюмин

Политолог, профессор КемГУ Александр Коновалов считает, что новый глава Кузбасса Сергей Цивилев — не тот варяг, который нужен Кемеровской области.



«В Кузбассе ещё с советских времен было много варягов, и все они заканчивали неудачно. Это высокоурбанизированный, насыщенный промышленностью регион, где периодически случаются производственные аварии и крупные техногенные катастрофы. Бывали и социальные потрясения, и далеко не каждый руководитель умел их нейтрализовать. С другой стороны, у региональной власти в Кузбассе огромное количество обязательств — здесь изношенный жилой фонд, „подработанные“ территории, огромное количество жилищно-коммунальных и экологических проблем, которые нужно решать в ежедневном режиме с массой федеральных министерств и ведомств. Чтобы только вникнуть в эти проблемы, нужен не один месяц и, может быть, даже не один год», — рассказал он в интервью «Реальному времени».

По мнению политолога, справиться с регионом сегодня, когда по всей области идут проверки, мог бы выходец из силовых структур.

«Есть ещё и проблема коррупции. Тулеев, особенно когда заболел, многие вопросы либо передоверил, либо не вникал в них подробно. Поэтому когда появилась идея отставки Тулеева, а её обсуждали в разных форматах с момента ухода его на больничный, многим стало понятно, что лучший для Кузбасса вариант — это доверенный Путину силовик. Потому что в первую очередь здесь требуется наведение порядка, и только потом оздоровление экономики, формирование новой инвестиционной политики и так далее. Здесь очень много паразитирующих структур, каких-то неформальных договорных обязательств, о которых мало кто знает. Даже на примере „Зимней вишни“ мы видим, сколько было нарушений и кто за ними стоит — и начальник инспекции государственного строительного надзора, и заместитель главы города, и многие чиновники другого уровня, в том числе представители федеральных контрольно-надзорных структур. Так что, с моей точки зрения, такой кандидатурой мог бы быть авторитетный представитель какого-то силового ведомства, который сейчас получает административный опыт. Условный Васильев, который был направлен в Дагестан. Или, может быть, Дюмин, или даже сам Меняйло», — считает он.