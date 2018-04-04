Золотов приехал в Тулу возложить цветы к памятнику чекистам

Сегодня Тулу с рабочим визитом посещает глава Росгвардии Виктор Золотов.



Вместе с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым он принял участие в возложении цветов к памятнику «Сотрудникам органов государственной безопасности, партизанам, бойцам разведывательно-диверсионных групп и истребительных батальонов, участникам героической обороны города Тулы осенью — зимой 1941 года».

В церемонии возложения приняли участие представители силовых структур, органов исполнительной власти, суворовцы, юнармейцы.

Также Дюмин и Золотов посетили открывшийся в Туле центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии.