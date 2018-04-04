Дюмин ослаб после президентских выборов

Агентство политических и экономических коммуникаций историка Дмитрия Орлова представило новый рейтинг влияния глав регионов.



Одним из определяющих факторов положения в рейтинге губернаторов стали президентские выборы в России.

В тройку лидеров рейтинга вошли Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Владимир Якушев (Тюменская область). Тульский губернатор Алексей Дюмин опустился с 6-го на 9-е место.

Дмитрий Орлов определяет три новых приоритета региональной политики Кремля.: внимание к арктическим территориям, экологическая тематика и решение проблем безопасности в связи с работой торгово-развлекательных центров.