Полоса препятствий для беременных

Активист из Донского Станислав Скидан продолжает рассказывать о проблемах своего города.
До этого он показал состояние городской больницы и разрушающееся здание администрации, где обитают местные чиновники.
На этот раз от взора Станислава не укрылось «благоустройство территории» около роддома.
«Вот так в Донском заботятся о беременных женщинах и больных людях. Это тротуар возле поликлиники, роддома и женской консультации. Рожать должны самые ловкие и здоровые? Чем не Спарта?» — пишет он.
Судя по ленте активиста в твиттере, в городе много неухоженных тротуаров.
Дончане изучают технику фигурного катания.
Наступила весна , и коммунальные службы перестали посыпать тротуары , а ведь сейчас самый пик , когда это нужно делать. Люди не могут безопасно идти в больницы...... pic.twitter.com/MvLxskOUNb
— Станислав Скидан (@StanislavSkidan) 29 марта 2018 г.
Переход в никуда...
Донской , ост.Горноспасательная Предлагаем у каждого такого пешеходного перехода оборудовать ящик с галошами. Перешел — напялил галоши — дотопал до троурара — снял галоши. И в обратном порядке. pic.twitter.com/yffmWNeRGH
— Станислав Скидан (@StanislavSkidan) 3 апреля 2018 г.