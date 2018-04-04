Полоса препятствий для беременных

Активист из Донского Станислав Скидан продолжает рассказывать о проблемах своего города.



До этого он показал состояние городской больницы и разрушающееся здание администрации, где обитают местные чиновники.

На этот раз от взора Станислава не укрылось «благоустройство территории» около роддома.

«Вот так в Донском заботятся о беременных женщинах и больных людях. Это тротуар возле поликлиники, роддома и женской консультации. Рожать должны самые ловкие и здоровые? Чем не Спарта?» — пишет он.

Судя по ленте активиста в твиттере, в городе много неухоженных тротуаров.

Дончане изучают технику фигурного катания.

Наступила весна , и коммунальные службы перестали посыпать тротуары , а ведь сейчас самый пик , когда это нужно делать. Люди не могут безопасно идти в больницы...... pic.twitter.com/MvLxskOUNb — Станислав Скидан (@StanislavSkidan) 29 марта 2018 г.