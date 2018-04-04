Подчинённую Облогина осудили за взятку

Горно-Алтайский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления образования Екатерины Петренко. Она признана виновной в получении взятки.



Это уже второй приговор в отношении чиновницы. В декабре 2016 года за получение взяток на 889 тыс. рублей она была оштрафована на 3 млн рублей, с конфискацией имущества на сумму взятки.

Тогда Петренко способствовала раскрытию других преступлений, совершённых руководителями муниципального образования. Показания Петренко помогли установить связь её непосредственного начальника, бывшего мэра Виктора Облогина с управляющей компанией «Центральная», которой были предоставлены многомиллионные бюджетные гарантии. Уголовное дело по обвинению экс-мэра Виктора Облогина в совершении ряда должностных преступлений, расследованием которых занимался нынешний глава тульского СК, работавший в Горно-Алтайске, ещё рассматривается судом.

На этот раз установил, что в период с октября 2014 по февраль 2015 года Петренко, занимая должность начальника городского управления образования, получила от директора компании «Ламифор» Евгения Астанина взятку на общую сумму 522,5 тыс. рублей. В обмен на взятку она способствовала тому, чтобы образовательные учреждения заключали с «Ламифором» договоры на поставку мебели.

Суд учёл наличие смягчающих обстоятельств, явку с повинной, способствование расследованию преступления и приговорил Петренко к наказанию в виде штрафа в размере 3,5 млн рублей с лишением права занимать должности в органах власти в течение 6 лет, сообщает новостной портал Горно-Алтайска.