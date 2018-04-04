На Пасху в Туле ограничат стоянку и движение транспорта

На Пасху в Туле будут ограничены остановка, стоянка и движение транспорта, сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству горадминистрации.



В связи с проведением молитвенного шествия в день Светлого Христова Воскресения 8 апреля будут введены некоторые ограничения.

Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

— 7 апреля с 20:00 до 00:00 мск по ул. Л. Толстого (на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина);

— 8 апреля с 09:00 до 18:30 мск по пр. Ленина, включая прилегающие территории (на участке от ул. Советской до ул. Первомайской), по ул. Л. Толстого (на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина), на площади Ленина;

— 8 апреля с 00:00 до 16:30 мск по ул. Староникитской, по ул. Оборонной (на участке от ул. Староникитская до Новомосковского шоссе), по Новомосковскому шоссе (от ул. Оборонная до поворота на ОАО «Тулачермет» (9-й км)).

Ограничено движение всех видов транспортных средств:

— 7 апреля с 20:00 до 00:00 мск по ул. Л. Толстого (на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина);

— 8 апреля с 00:00 до 03:00 мск и с 15:00 до 18:30 мск по ул. Л. Толстого (на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина);

8 апреля с 16:00 до 18:30 мск по пр. Ленина (на участке от ул. Советская до ул. Первомайская, на площади Ленина).

Ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме автобусов, работающих в режиме «экспресс» и «полуэкспресс», городского пассажирского транспорта, транзитного пассажирского транспорта пригородных маршрутов, следующих в направлении города Новомосковска и обратно, и специального транспорта:

— 8 апреля с 05:00 до 16:30 мск по ул. Староникитской, по ул. Оборонной (на участке от ул. Староникитской до Новомосковского шоссе), по Новомосковскому шоссе (от ул. Оборонная до поворота на ПАО «Тулачермет» (9-й км));

— 8 апреля с 08:00 до 15:00 мск по ул. Киреевской (на участке от Щекинского шоссе до ул. Чекалина).