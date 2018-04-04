Ямочный ремонт по-новомосковски

Новомосковцы «засекли» дорожников за ямочным ремонтом.



Видеозапись жители опубликовали в соцсети. На ней видно, как работник лопатой «засыпает» лужу, на которой стоит знак ямочного ремонта.

«- На пересечении Московской-Шахтеров неделю назад такое было, утром закидали, вечером весь щебень по дороге валялся... вчера там же заливали асфальтом прям в лужи, а вы говорите первомайка.

— Главное средства освоены, и документы оформлены.

— НЕТ я не понимаю одного, сколько можно тыркать носом администрацию города, то то сломано, то это. Никто не в курсе когда выборы главы города будут?», — пишут в комментариях.

Но, по мнению городской администрации, такой ремонт — в порядке вещей, и всё «выпарится».

(18+)

