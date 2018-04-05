Тульское правительство не удалось заспамить

Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярослав Раков на брифинге рассказал, как спамеры пытались повлиять на работу правительства Тульской области.



В 2017 году было заблокировано более 7 млн «атак», которые могли нарушить информационную безопасность, отражено 12 млн писем спамеров, отчитался министр.

По официальным данным, сейчас в сети правительства Тульской области используются исключительно отечественные сертифицированные средства защиты информации. С приходом к власти губернатора Алексея Дюмин портал «Туларегион» переместили на серверные мощности ФСО России.

Также Раков назвал «архаичным» форум правительства, который после ухода экс-главы региона Владимира Груздева «подчистили», удалив многие проблемные материалы.

«Сервис „Открытый регион“, твиттер, аккаунты правительства активны, мы за ними следим. Все муниципалитеты имеют свои аккаунты, на обращения мы реагируем. Телефон доверия губернатора работает, но теперь не круглосуточно. У нас есть автоинформатор, который предлагает продиктовать вопрос или оставить контактный телефон для обратной связи в рабочее время. Форум правительства — это уже архаично, я считаю, трафик уходит в соцсети», — пояснил Раков.