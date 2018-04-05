Богородицкий ТРЦ, работавший без разрешения, опасен для жителей

Богородицкая прокуратура по результатам проверки в торгово-развлекательном центре «Западный» направила материалы проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в следственные органы.



Проверка показала, что электропроводка и электрооборудование помещений ТРЦ находится в состоянии, угрожающем жизни и здоровью граждан, разрешение на ввод в эксплуатацию электрооборудования не имеется, более того, здание используется без получения разрешения на ввод в эксплуатацию и без проведения государственного строительного надзора.

Арендаторами ТРЦ являются более 16 предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих торговую деятельность или деятельность по оказанию услуг. Два магазина осуществляют розничную продажу товаров для детей в возрасте до 6 лет.

Гендиректор ТРЦ сдал в аренду помещения, не отвечающие требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей в сфере градостроительства, технического регулирования и пожарной безопасности, поставив под угрозу жизнь и здоровье граждан.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по б. ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они совершены в отношении товаров, работ и услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет) и закрытии ТРЦ до устранения нарушений.