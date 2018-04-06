Асфальт в лужу скидывали «по обращениям жителей»

Дорожное хозяйство Новомосковска пояснило за ямочный ремонт.



Ранее жители в соцсети опубликовали видеозапись, на которой видно, как рабочие кидают ремонтную смесь в лужу.

«По обращениям жителей города о яме на данном участке дороги, во избежание аварии, действительно 2 апреля производились работы по засыпке аварийной выбоины находящейся в луже песчано-гравийной смесью. Оперативно отвести воду на данном участке не представлялось возможным», — пояснили дорожники.

В администрации Новомосковска выразили надежду, что благодаря высокой температуре материала остаточная влажность «выпарится».