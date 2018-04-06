Дюмин попал в чёрный список США

6 апреля Минфин США объявил о расширении российского санкционного списка.



В него попали 24 бизнесмена и чиновника, а также 14 российских компаний. В чёрном списке оказался губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Список россиян, попавших под санкции:

Андрей Акимов (председатель правления «Газпромбанка»)

Владимир Богданов (генеральный директор и совладелец «Сургутнефтегаза»)

Тимур Валиулин (начальник Главного управления по борьбе с экстремизмом МВД)

Виктор Вексельберг (глава совета директоров «Реновы»)

Олег Говорун (начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ)

Олег Дерипаска (президент «Русала» и En+)

Алексей Дюмин (губернатор Тульской области)

Александр Жаров (глава Роскомнадзора)

Виктор Золотов (главнокомандующий нацгвардии)

Сулейман Керимов (сенатор)

Владимир Колокольцев (министр внутренних дел РФ)

Константин Косачев (председатель комитета Совета федерации по международным делам)

Андрей Костин (президент-председатель правления ВТБ)

Алексей Миллер (глава «Газпрома»)

Николай Патрушев (секретарь Совбеза РФ)

Владислав Резник (депутат Госдумы)

Игорь Ротенберг (председатель совета директоров «ТЭК Мосэнерго» и «Газпром бурение»)

Андрей Скоч (депутат Госдумы)

Александр Торшин (зампред ЦБ РФ)

Владимир Устинов (бывший глава Минюста и Генпрокурор)

Михаил Фрадков (директор Российского института стратегических исследований)

Сергей Фурсенко (президент ФК «Зенит»)

Кирилл Шамалов (член совета директоров СИБУРа)

Евгений Школов (помощник президента РФ по кадровым вопросам)

Список компаний, попавших под санкции:

Агрохолдинг «Кубань»

Группа компаний «Базовый элемент»

Компания B-Finance (зарегистрирована на Виргинский островах, связана Олегом Дерипаской)

En+ Group

Группа ГАЗ

«Газпром Бурение»

EuroSibEnergo

«Ладога менеджмент»

«ЭнПиВи Инжиниринг»

ГК «Ренова»

Рособоронэкспорт

Российская финансовая корпорация

«Русские машины» (дочка «Базового элемента»)

«Русал»