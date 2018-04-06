В Суворовском районе инвалидность присваивали за взятки

В Суворовском районе перед судом предстанет 50-летняя сотрудница медико-социальной экспертизы, обвиняемая в получении взяток.



По версии следствия, в декабре 2017 года она получила от двух граждан 100 тыс. и 30 тыс. рублей за установление им группы инвалидности без фактического проведения медико-социальной экспертизы. Женщина была задержана с поличным при получении денег.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ, обвиняемая находится под подпиской о невыезде, сообщили в управлении Следственного комитета.