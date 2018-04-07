За педофилию дадут пожизненное

Педофилам будет грозить пожизненное наказание, если преступление повлекло за собой тяжкие последствия для жизни и здоровья жертвы.



Законопроект об этом рекомендовал к принятию комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Законопроектом предлагается установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, влекущие тяжкие последствия для жизни и здоровья. Согласно действующему законодательству, за растление ребенка, не достигшего возраста 14 лет, преступнику грозит потеря свободы от 12 до 20 лет.

Также сроки давности по невыявленным преступлениям в отношении детей не будут истекать в момент достижения жертвой совершеннолетия. Кроме того, проект предлагает признать тяжким преступлением изготовление, приобретение, хранение, распространение, публичную демонстрацию или рекламирование материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Документом впервые устанавливается дополнительное отягчающее вину обстоятельство, когда преступление совершается лицами, совместно проживающими с детьми и подростками. Также это относится к учителям и прочим лицам, несущим обязанность по содержанию, воспитанию, обучению или защите прав детей. Законопроектом впервые предусматривается и ответственность за укрывательство тяжких преступлений против детей.

Комитет поддержал поправки, так как они будут способствовать укреплению госгарантий по обеспечению безопасности детей, а также неотвратимости наказания виновных в преступлениях против них.

Согласно данным Следственного комитета РФ, за последний год был зафиксирован рост сексуального насилия в отношении детей. Так, в прошлом году было возбуждено 7011 уголовных дел в этой сфере против 5835 в 2016 году.