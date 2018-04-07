Рынок пассажирских ж/д перевозок демонополизируют

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который исключает монопольный характер рынка услуг пассажирских перевозок на железной дороге.



Предлагаемым законопроектом в качестве основного механизма организации перевозок предусматривается проведение конкурсов на право заключения организационного договора, что обеспечивает внедрение модели конкуренции «за маршрут», говорится в пояснительной записке к законопроекту. Авторы указывают, что пассажирские перевозки являются убыточными, конкуренция «на маршруте» не является эффективной.

Также задачей законопроекта является «дерегулирование пассажирских перевозок, в отношении которых не заключаются организационные договоры»: одной из мер такого дерегулирования является переход к рыночным механизмам ценообразования на основе конкуренции перевозчиков при обеспечении их равного доступа к инфраструктуре железнодорожного транспорта, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

С экономической точки зрения новая система регулирования позволяет сокращать не только размер субсидий на организацию перевозок по итогам конкурса, но и оптимизировать расходы на саму систему управления за счет сокращения дублирующих функций, их консолидации, стандартизации и автоматизации, полагают авторы.

«Реализация основ законопроекта позволит перейти к принципиально новой системе организации регулярных пассажирских перевозок, когда государство будет заключать организационный договор на определенных условиях и компенсировать перевозчику потери в доходах, возникающих от осуществления регулируемой деятельности», говорится в записке.

Организационный договор будет закреплять взаимные обязательства по организации пассажирских перевозок железнодорожным транспортом общего пользования. Такой договор будет заключаться на срок не менее 15 лет, что позволит формировать долгосрочные инвестиционные программы перевозчика по приобретению, эксплуатации и обслуживанию пассажирского подвижного состава.

Организационный договор должен будет содержать: маршруты, дату начала и окончания перевозок, плановые объемы, требования к качеству обслуживания, тарифы, льготы, стоимость организационного договора, расчетный уровень доходов перевозчика от перевозок, условия выплаты субсидий перевозчику.

«Закрепление новых подходов к организации пассажирских перевозок позволит перейти к новой системе взаимоотношений между государством и участниками рынка перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, которая сможет функционировать независимо от состояния рынка, а также позволит более эффективно решать социальные задачи в сфере повышения уровня подвижности населения, качества предоставляемых услуг», — говорится в пояснительной записке.