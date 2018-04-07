Российские школы недостаточно безопасны

Гепрокуратура РФ выявила более 46 тысяч нарушений законодательства в сфере обеспечения безопасности детей в общеобразовательных организациях страны.



Особо отмечается низкий уровень технической оснащённости и обеспечения квалифицированными кадрами с точки зрения безопасности в школах Республики Крым и Севастополя.

Ранее на заседании президиума Координационного совета уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ был представлен проект плана мероприятий по профилактике чрезвычайных происшествий в общеобразовательных организациях. В план вошли 19 мероприятий, направленных на повышение уровня обеспечения безопасности детей в образовательной и информационной среде.

Большая часть инициатив рассчитана на краткосрочную перспективу — до 31 декабря 2018 года. После доработки документ будет отправлен на согласование в Госдуму, Совет Федерации и правительство РФ.