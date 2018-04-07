От электронной записи к тульским врачам пользы никакой

Медицинская помощь для пожилых людей становится всё менее качественной и менее доступной, рассказала жительница Тулы Валентина К. корреспонденту ИА «Красная Весна».



«Меня, например, напрягает введённая обязательная электронная запись, что уж говорить о более пожилых людях, их это нововведение просто вводит в ступор. И пользы, главное, никакой от этого не вижу. В регистратуре всегда очередь, отношение к пациентам грубое и пренебрежительное. К врачу также очередь, и даже при наличии талона на приём можно не попасть», — рассказала пенсионерка своё видение состояния системы здравоохранения в нашей стране на сегодняшний день.

«Часто наблюдаю, как некоторые специалисты брезгуют принимать стариков, особенно не очень ухоженных. Многие из этих стариков одиноки и ухаживают за собой как могут. Разве они в этом виноваты?» — делится своими наблюдениями Валентина.

«А есть среди врачей такие экземпляры, которые шутя или всерьез, вместо приветствия говорят: «жив(а) еще?». Как понимать такое приветствие, произносимое человеком, к которому идешь с надеждой на помощь в борьбе с той или иной болезнью?» — добавляет респондент.

«Платная медицина для пенсионеров просто недоступна. У нас пенсии в основном 10–12 тысяч рублей, а первый прием в платной клинике стоит 700 рублей, плюс обследования необходимые, например ЭКГ стоит от 1500 рублей. А нужен не один прием и не одно обследование, без помощи детей здесь не обойтись. Хочу заметить, что качество оказанной медицинской помощи сегодня не зависит от того платная она или бесплатная. Сейчас все зависит от человека, который ее оказывает. Очень сложно найти врача, который действительно хочет помочь тебе стать здоровым», — поделилась Валентина своими мыслями по поводу качества и доступности помощи, оказываемой частными клиниками.

Перемены в здравоохранении определенно нужны, считает она.

«Главное — убрать из медицины рыночные отношения, или они добьют нас окончательно, потому что здравоохранение и бизнес несовместимы», — заявила пенсионерка.

С 1991 года в нашей стране вместо советского бюджетного финансирования была внедрена система обязательного медицинского страхования. Переход к рыночной экономике привел к тому, что система здравоохранения отказалась от действовавшей ранее системы Семашко, при которой заботились о профилактике здоровья всего населения. В последние годы в российском здравоохранении идет процесс «оптимизации» медицинских учреждений. На данный момент проводимые реформы привели к сокращению количества больниц в стране. Это приводит к перегрузкам больниц и к возникновению очередей, особенно в периоды вспышек заболеваемости гриппом и ОРВИ, пишет сайт.