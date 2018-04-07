Груздев выступает за онлайн-допросы

В правительстве России хотят упростить работу следователей по уголовным делам.



Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые предложил сенатор Андрей Кутепов. Эксперты полагают, что реализация инициативы поможет сократить сроки расследования, а также повысит раскрываемость преступлений.

У свидетеля появится право дать показания по видео-конференц-связи, если он не может лично явиться к следователю из-за отсутствия в городе. Дать показания он сможет в следственном органе или органе дознания по месту своего нахождения. Сейчас закон такой возможности не предусматривает. В итоге следователь вынужден ради допроса ехать в командировку или просить об этом коллег в другом регионе.

Невозможность оперативно допросить свидетеля в большинстве случаев влияет на сроки рассмотрения уголовного дела, которые бесконечно продляются, поясняет сенатор. Став очевидцем преступления в одном регионе РФ, человек может уехать домой, переехать, отправиться в командировку или отбывать наказание.

Но поправки разрешают удалённый допрос только свидетелей, ограничивая возможность использования видео-конференц-связи в отношении иных участников уголовного судопроизводства — потерпевшего, эксперта, специалиста, подозреваемого или обвиняемого.

Проблема с затягиванием сроков — довольно распространённая, считает председатель правления Ассоциации юристов России, экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев. Иногородний свидетель преступления или турист не может оставаться в городе на всё время расследования. Кроме того, многие преступления совершаются на транспорте — например, в поездах. В итоге преступник задержан, а свидетели и потерпевшие разъехались по разным концам страны, отметил эксперт.

«Процедура будет напоминать ту, что уже действует в арбитражных судах во время процессов, проходящих в режиме видео-конференц-связи. Участник процесса приходит в суд в своём регионе, там судья проверяет его документы и подтверждает личность и процессуальный статус. После этого гражданин получает возможность участвовать в процессе», — рассказал он «Известиям».

Интеллектуальную часть — допрос — реализует следователь, формальную — проверку личности, изготовление и подписи протокола или иных документов и прочее — осуществляет следователь по месту нахождения свидетеля.