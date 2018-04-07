Токсичный губернатор

Тульский блогер Валерий Отставных считает, что нахождение губернатора Алексея Дюмина под санкциями США скажется на притоке инвестиций в регион.



«Новый список персон и компаний, которые попали под санкции США, уже не кажется поверхностным и даже „подмененным“, составленным из имен на первых страницах телефонных справочников администрации Путина, Медведева и из всех богатых россиян, имеющих официальный доход свыше 1 млрд. долларов (напр. Прохоров).

Я сужу по тому, что в списке – генерал-губернатор Тульской области Алексей Дюмин (которого почему-то называют престолонаследником Путина), герой России (дали, видимо, за „взятие Крыма“, в Туле его так и называют — Таврическим). Да, Алексею Дюмину-Таврическому теперь заказана дорога, как минимум, в США, не знаю про его активы и пр. Меня беспокоит другое. Он губернатор. От него зависит работа многих предприятий и 1,5 млн. человек в регионе. Накануне представители Дюмина отрапортовали, что договорились с американскими инвесторами о каких-то общих проектах в регионе, пообещали, что деньги потекут рекой.

В свете вышесказанного (санкционный список) успешность развития экономики области ставится под большой вопрос. Захотят ли вменяемые инвесторы из Демократического Мира, и, прежде всего, штатов, иметь отношения с регионом, который возглавляет человек, обвиняемый руководством США в военных агрессиях? Если инвестиций не будет, не поможет ни ночная игра с Путиным в хоккей, ни количество специально пропущенных шайб. Денег нет. Вы под санкциями. Но держитесь. Как-то так.

Дюмин для Тульской области теперь головная боль. Он стал ТОКСИЧНЫМ. Потому от имени вменяемых туляков настаиваю, чтобы губернатор был почетно заменен на человека, который даже потенциально не станет фигурантом санкционных списков. А Дюмину можно дать какую-нибудь красивую должность», — пишет он в своём блоге на сайте радио «Эхо Москвы».