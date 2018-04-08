Бастрыкин: В 90-е дербанили экономику с помощью коррупции, бандитизма

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что Олег Дерипаска возведён в статус фигуранта коррупционных дел, но привлечь его мешают непрерывные амнистии, пишет «Фонтанка».



По информации издания, об этом глава СК рассказал 7 апреля во время встречи со студентами юридического факультета СПбГУ.

«Дерипаска – сам фигурант, если без амнистии подойти, которую постоянно продлевают, коррупционных дел. В 90-е годы так дербанили экономику! С помощью коррупции, прямого бандитизма, обмана. Государство сделало вид, что эта эпоха прошла, всем простило», — цитирует Бастрыкина «Фонтанка».