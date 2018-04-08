Тульских чиновников могут досрочно уволить за негативные отзывы граждан?

Правительство России приняло постановление о новой системе мотивации для служащих и руководителей органов федеральной власти в регионах, изменения также касаются сотрудников внебюджетных фондов и МФЦ.



В ближайшем будущем этим категориям чиновников будет грозить увольнение, если их работа вызовет массовые негативные отзывы у граждан.

Постановление №395 было принято в рамках исполнения поручения президента, данного в мае прошлого года. Документ вводит новую систему мотивации для чиновников различного уровня, служащих в территориальных органах исполнительной власти и оказывающих услуги населению.

Мотивировать чиновников планируют через «кнут» — оценки граждан, оставляемые на сайте госуслуг, и отзывы на сайте «Ваш контроль». Негативные отзывы и низкие оценки будут рассматриваться как причина для досрочного увольнения с должности, пишет «ПАСМИ».

«Критерии, которые будут учитываться в отношении каждого конкретного должностного лица, будут определяться в соответствующих методических рекомендациях Минэкономразвития России в зависимости от степени их влияния на процесс оказания услуг», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Ранее подобный механизм оценок предлагали ввести в отношении депутатов Госдумы, однако дальше обсуждений инициатива не продвинулась.