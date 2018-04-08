Щёкинским автобусам сократят маршрут?

Тульские власти рассматривают проект сокращения автобусных маршрутов Тула-Щёкино. Согласно ему, автобусы не должны ходить по проспекту Ленина, как сейчас.



Такая информация появилась в соцсети. Некоторые жители уже предлагают создать петицию к губернатору Алексею Дюмину против этой инициативы.

«Конечный пункт хотят перенести на автовокзал на ул. 9 Мая. Полагаю это негативно отразится на щёкинцах, так как чтобы добраться до центра города придется делать пересадку. Это и дополнительное время в пути и дополнительные расходы и толчия народа на 9 Мая и Пединституте», — сообщается в группе «Подслушано в Щёкино».

«Если направить щекинские автобусы на автовокзал на три штыка, то в Туле произойдёт транспортный коллапс. Въезд в Тулу от Зеленстроя до ул. Станиславского — это „бутылочное горлышко“ которое необходимо расширять. Это место постоянных пробок. И пробки эти не от щёкинских автобусов, а от личного транспорта и троллейбусов. При повороте налево на ул. 9 Мая постоянно пробка. Если щёкинские автобусы станут поворачивать там с проспекта на 9 Мая, весь проспект от Педа до 9 Мая встанет. Это предложение чушь полная. И ещё вопрос, а автовокзал то выдержит такой наплыв народа. Где люди будут садиться и выходить? Ведь сейчас поток людей распределяется по всему проспекту и ул. Советская», — пишет Алеся Савицкая.

Жители попросили прокомментировать появившуюся информацию об изменении конечного пункта маршрутов Тула-Щёкино, согласована ли данная инициатива с местной администрацией. В правительстве Тульской области приняли обращение, ответа пока нет.