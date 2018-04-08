В Узловском районе затопило мост, которого нет по документам

В Узловском районе в результате весеннего паводка затопило единственный мост, по которому можно добраться из одной части деревни Пашково в другую.



Две плотины находящиеся примерно в километре от жилых домов полностью разрушены, да и пожилым людям пройти это расстояние невозможно. Мост же оказался полностью затоплен.

«На вопрос к администрации Узловой последовал ответ что моста по документам НЕТ. Может и людей НЕТ? Может это фейки?» — пишет «Новомосковск сегодня».

По данным МЧС, на 6 апреля оказались подтоплены четыре моста. Мост в населённом пункте Косая Губа в Плавском районе затопило из-за подъёма уровня воды в реке Плава. Прямое транспортное сообщение с нарушено, но есть объездной маршрут через населённые пункты Октябрьский и Крекшино, его протяженность — 15 км.

Также подтопило две переправы в населённом пункте Устье Кимовского района через реку Сухая Табола и в населённом пункте Орлово Щёкинского района через реку Упа, где нарушилось прямое сообщение с пятью населёнными пунктами — Орлово, Новое Русаново, Старое Русаново, Каменка, Каменские Выселки. Организованы лодочные переправы.

Также река Дон затопила мост в селе Орловка, из-за чего прямого проезда нет к населённым пунктам Починки, Пашково, Попова Слобода, Ивановка, Подмоклое и Никитское.