«Свобода» опубликовала фотографии испанской виллы, которую приписывают тульскому прокурору, в облпрокуратуре назвали это фейком

Радио «Свобода» опубликовало фотографии объектов недвижимости в Испании, которые ранее «Первое антикоррупционное СМИ» приписало прокурору Тульской области Александру Козлову и его супруге, главё Клинского района Подмосковья Алёнё Сокольской.



Как сообщало «ПАСМИ», супруги владели несколькими незадекларированными объектами недвижимости в Испании и, возможно, продолжают пользоваться ими до сих пор. Информацию и выписки из реестра, по словам издания, в редакцию «ПАСМИ» прислал некий гражданин Виктор Пономарёв.

Радио «Свобода» пишет, что изучило находящиеся в открытом доступе выписки из испанского реестра недвижимости, из которых следует, что в 2007–2010 гг., когда Александр Козлов занимал пост заместителя прокурора Москвы, «семья приобрела несколько объектов в прибрежной полосе Тенерифе».

«Общая стоимость этой недвижимости сегодня, исходя из среднерыночных цен, – от полутора до двух миллионов евро, в 2007 году цены на Тенерифе были в среднем на 20% выше. В выписках из регистра указаны бывшие и текущие владельцы объектов, имена бывших владельцев полностью совпадают с именами прокурора и клинского главы: Don Alexander Kozlov и Doña Alena Sokolskaya, часть недвижимости была оформлена на дона Dmitry Sokolsky – так зовут сына Алены Сокольской от первого брака. Всего речь идет о шести объектах недвижимости:

– двухэтажное бунгало в муниципалитете Арона (Arona) площадью 109 кв.м с парковочным местом. Александр Козлов и Алена Сокольская купили его в 2007 году, продали в 2013-м;

– квартира в том же муниципалитете Арона площадью 94 кв.м. Те же Козлов и Сокольская купили ее в 2007-м, продали в 2013-м;

– квартира в муниципалитете Адехе (Adeje) площадью 59 кв.м, Алена Сокольская купила ее в 2007-м, продала в 2013-м;

– коммерческое помещение в том же муниципалитете Адехе площадью 46 кв.м, Алена Сокольская купила его в 2008-м, продала в 2013-м,

– двухэтажная вилла на первой линии у моря в муниципалитете Адехе площадью 177 кв.м и садом в 90 кв.м. Владелец – Дмитрий Сокольский. В 2010-м, за три месяца до приобретения виллы, ему исполнилось 18 лет. Вилла обременена ипотекой в 250 тыс. евро, ее оценочная стоимость, указанная в документах на собственность, – 894 тыс. евро;

– с 2011 года тому же Дмитрию Сокольскому принадлежат два парковочных места в муниципалитете Адехе», — сообщает радио «Свобода», проследив операции, совершаемые с недвижимостью, и приложив фотокопии документов.

Александр Козлов не нашёл возможности ответить на вопросы радио «Свобода», но его старший помощник по взаимодействию со СМИ Любовь Кузнецова заявила, что вся информация об испанской недвижимости – «фейк», а Виктор Пономарёв – вымышленное лицо. То же сказала в телефонном интервью Алёна Сокольская, подтвердив, что ни у неё, ни у членов ее семьи не было и нет недвижимости в Испании.