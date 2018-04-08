За семь лет СКР привлёк за коррупцию более 4 тысяч депутатов, судей, прокуроров

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости обеспечения независимости следствия.



«Следствие должно быть объективным, самостоятельным, и в то же время — прозрачным», — сообщил он на вчерашней встрече со студентами СПбГУ и Санкт-Петербургской академии СКР.

По словам Бастрыкина, следствие с особым вниманием относится к коррупционным преступлениям. С 2011 года к уголовной ответственности было привлечено 4,1 тыс. лиц, пользующихся особой правовой защитой — адвокатов, депутатов, судей, прокуроров, следователей.

Он сообщил, что по сравнению с 2006 годов число уголовных дел, которые суды возвращали на доследование, уменьшилось в три раза.

Бастрыкин отметил, что СКР успешно справляется с новыми вызовами, диктуемыми временем» В их числе он назвал преступления в отношении несовершеннолетних, уголовно-правовую оценку фактов невыплаты заработной платы населению и расследование крайне сложных преступлений в медицинской сфере.

«Результатом упорного труда СКР явились реализация принципа неотвратимости наказания путем целенаправленного расследования уголовных дел „прошлых лет“, незамедлительное реагирование на случаи нарушения фундаментальных прав и свобод граждан», — добавил глава СК.