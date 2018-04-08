«Так мы ездим на работу». В особой экономической зоне «Узловая» фуры утопают в грязи

В Интернете опубликовали видеоролик, на котором запечатлена фура, застрявшая в грязи на территории особой экономической зоны «Узловая».



«Так мы ездим на работу. Свободная экономическая зона корпорация экономического развития Тульской области. Стоим и стоим... Болото. Жижа выше колес. Ямы неизвестно где — фура провалилась», — комментирует Николай Крюков, добавляя, что это не единственная застрявшая машина.

Напомним, организацией автомобильного подъезда к ОЭЗ в Узловском индустриальном парке занималось ООО ДСК «Автодор». В 2016 году «Автодор» выиграл тендер на 5,6 млн рублей по заказу Корпорации развития Тульской области. В декабре 2017-го директор «Автодора» был заподозрен в банкротстве и оштрафован за неплатёжеспособность. В Банке данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов обнаружилась информация о 82 исполнительных производствах в отношении компании на сумму более 19 млн рублей.

Ранее жители Донского призвали власть избавить их от мусора, заявив на пикетах о том, что город устал от грязи.