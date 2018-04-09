В Новомосковске женщине дважды выставили неправильный диагноз, в результате она умерла от инфаркта

В Новомосковске пойдут под суд два медицинских работника, обвиняемых в причинении смерти по неосторожности 66-летней пенсионерке.



В отношении фельдшера Новомосковской городской клинической больницы 24-летней Татьяны П. и фельдшера кабинета неотложной медицинской помощи поликлинического отделения №1 филиала №3 25-летней Кристины Г. возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ.

15 августа 2017 года, около 2 часов ночи жительница Новомосковска почувствовала себя плохо и вызвала бригаду скорой помощи. Фельдшер Татьяна П. прибыла к ней в течение 20 минут и произвела медосмотр, зная, что накануне 13 августа женщина обращалась с такими же жалобами в отделение скорой медицинской помощи горбольницы.

«Но, в нарушение требований должностной инструкции, кроме визуального осмотра, аускультации, электрокардиографического исследования и формального принятия жалоб женщины на состояние, фельдшер не предприняла необходимых лечебно-диагностических мероприятий, направленных на установление точного диагноза заболевания последней, проигнорировала жалобы на стойкость болевого синдрома в грудной клетке и появление болей в правой лопатке, прогрессирование заболевания на протяжении 5 дней, неоднократность обращения потерпевшей с аналогичными жалобами за медицинской помощью, а также появление одышки при физической нагрузке с усилением болевого синдрома, не проявив должной настороженности, при проведении электрокардиографического исследования не выявила признаки, указывающие на ишемическое повреждение миокарда и начинающийся инфаркт миокарда», — сообщает прокуратура.

Недооценив тяжесть состояния женщины, Татьяна П. выставила ей неправильный диагноз «остеохондроз» и, соответственно, не назначила необходимого лечения и при наличии показаний не предприняла меры к госпитализации в кардиологическое отделение.

Утром 16 августа на дом к больной пришла фельдшер Кристина Г. Она произвела медосмотр и приняла жалобы на состояние здоровья, но также не предприняла необходимых лечебно-диагностических мероприятий, чтобы установить точный диагноз, жалобы потерпевшей не детализировала и не описала, не направила её на консультацию к кардиологу и неврологу, не провела и не назначила ЭКГ и ЭКГ в динамике, чтобы оценить тяжесть состояния и риск развития осложнений, в связи с чем, признаков, указывающих на ишемическое повреждение миокарда и начинающийся инфаркт миокарда, при наличии основных симптомов, не установила. Недооценив тяжесть состояния потерпевшей, фельдшер выставила женщине неправильный диагноз «цервикалгия».

Ненадлежащее исполнение медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей повлекло смерть женщины 19 августа в 03:20 мск в городской больнице от острого трансмурального инфаркта миокарда, который не был вовремя диагностирован на этапе обращения за медицинской помощью.