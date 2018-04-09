Авилов вышел на тропу войны с торговцами-нелегалами

Глава администрации Тулы Евгений Авилов дал начальникам теруправлений месяц на ликвидацию «любой незаконной торговли» на улицах.



Об этом он сообщил на оперативном совещании, где обсуждались вопросы по предупреждению незаконной торговли на развалах.

Авилов поручил сотрудникам Управления по административно-техническому надзору и главных управлений по территориальным округам проводить больше рейдов совместно участковыми.

Ранее Авилов дал задание главам округов составить списки точек незаконной торговли. Напомним, за незаконную торговлю грозит административный штраф в размере 1-5 тыс. рублей.