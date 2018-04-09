Туляк подал иск о ручном пересчёте бюллетеней по итогам президентских выборов

10 апреля в 12:30 мск в Советском окружном суде на открытом заседании состоится рассмотрение административного иска к УИК №2412 и к ТИК Советского округа Тулы.



Тульский правозащитник, эксперт организации «Голос» Алексей Власов подал иск о ручном пересчёте, поскольку, по его словам, подсчёт с использованием КОИБ нарушает Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 N 67-ФЗ.

В частности, статью 77 «Отмена решения об итогах голосования, о результатах выборов, референдума», пункт «б» «нарушения порядка голосования и установления итогов голосования, если указанное нарушение не позволяет с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей, участников референдума».

То есть, невозможно с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей, отмечает Власов.

Им подготовлены два ходатайства — об истребовании сертификатов отсутствия недокументированных возможностей в избирательной комиссии Тульской области, поскольку КОИБы должны находится на балансе субъектовой комиссии, а также об истребовании из ТИК Советского округа Тулы соответствующего решения УИК №2412.