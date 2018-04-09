Новомосковцы показали, что скрывают от посторонних глаз старенькие фасады домов на улице Чапаева недалеко от центрального вокзала города.



«Вот такой двор на ул. Чапаева дом 6 и 8, за гостиницей Россия», — сообщается в группе «Новомосковск сегодня».

Так и приходится новомосковцам чапать по грязи.

Зато за коммунальные услуги здесь собирают исправно — так, что потом жителям приходится биться за возвращение средств, которые должны были пойти на повышение энергоэффективности дома, но, видимо, пошли по другому пути.