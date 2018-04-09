Экс-главу администрации Ясногорского района Абросимову подозревают в земельном мошенничестве

Экс-глава администрации Ясногорского района Екатерина Абросимова стала фигурантом уголовного дела.



Как сообщают СМИ, она подозревается в мошенничестве с земельными участками. В рамках расследования проводятся обыски и выемки документов в помещениях администрации Ясногорского района и по ряду адресов.

Ранее фигурантами уголовных дел стали ряд чиновников Заокского района.

Екатерина Абросимова (1982) в 2005 году закончила ТулГУ по специальности «Безопасность производственных процессов», в 2006-м — по специальности «Охрана окружающей среды».

Работала начальником рекламного отдела «Радио «Шансон«-Тула» (2006-09), консультантом МО Обидимское Ленинского района (2009-12), помощником министра внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области (2012), первым замглавы администрации Ясногорского района (2012-13), главой администрации Ясногорского района (2013-15), врио руководителя областного отделения «Молодой Гвардии Единой России» (2016). С 2015 года по настоящее время является помощником председателя Тульской городской Думы Юрия Цкипури.

На посту главы ясногорской райадминистрации Абросимова запомнилась лоббированием строительства аэродрома на земле сельхозназначения, которое не состоялось благодаря активности жителей, выступающих против такой инициативы.