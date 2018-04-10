Авилов доложил Дюмину о сокращении числа жалоб туляков на дороги в 2,5 раза

Количество обращений по ремонту дорог сократилось в 2,5 раза, заявил глава администрации Тулы Евгений Авилов на оперативном совещании под председательством губернатора.



За истекший период 2018 года в администрацию города поступило 201 обращение. За аналогичный период 2017 года по ямочному ремонту поступило 562 обращений граждан — в 2,5 раза больше, чем в 2018 году.

На сегодняшний день отработано порядка 150 обращений граждан. Общий объём выполненных работ литым асфальтобетоном составляет 23 тыс. кв. м, пояснил Авилов. Подрядным организациям выдано 38 требований на проведение ямочного ремонта. Получено 52 предписания ГИБДД.

Правда, судя по состоянию тульских дорог, снижение числа обращений не означает уменьшения количества ям. Может просто жаловаться устали?