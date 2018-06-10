С начала года Донской горсуд досрочно освободил 14 заключённых

За пять месяцев 2018 года в Донской городской суд Тульской области поступило 129 ходатайства осуждённых об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.



Из них было удовлетворено лишь 14, по 92 отказано в удовлетворении заявленных требований.

Напомним, одним из освобождённых стал экс-губернатор Тульской области Вячеслав Дудка, который отбыл более 2/3 срока, выплатил штраф, вёл себя примерно и получил 25 поощрений за добросовестный труд, примерное поведение, участие в воспитательных мероприятиях и оформление наглядной агитации.

Вячеслав Дудка был задержан в 2011 году. Его заподозрили его в получении взятки в размере 40 млн рублей за выделение ЗАО «Корпорация ГРИНН» земли под строительство торговых площадей. 22 июля 2013 года суд назначил Дудке приговор в 9,5 лет колонии и штраф в 900 тыс. рублей.