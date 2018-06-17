С 2020 года могут запретить продажу недостроев

Российские власти с 2020 года могут запретить продажу недостроенного жилья.



По данным СМИ, застройщики пытались добиться смягчения требований, а «получилось наоборот». Сейчас позиция президента — «уходить от долевого строительства».

Поправки в закон о долевом строительстве приняли в 2017 году. Согласно документу, уже летом следующего года застройщики смогут получать деньги за проданное жильё лишь после сдачи квартиры покупателям.

До этого времени средства должны храниться на специальных счетах в банках, доступа к которым нет ни у продавца, ни у покупателя. Строительство девелоперы должны финансировать за свой счёт или брать в кредит.

Ужесточение позиции властей связано с проблемами крупного подмосковного застройщика Urban Group. У девелопера приостановлена регистрация договоров о долевом строительстве, на недостроенное жильё ищут инвесторов.