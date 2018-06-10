Туалетная эволюция

Дочерняя компания РЖД Федеральная пассажирская компания намерена избавиться от вагонов с устаревшими туалетами гравитационного типа и поменять их на современные, оснащённые биотуалетами.



Для обновления пассажирского состава к 2025 РЖД планирует закупить около 5 тысяч новых вагонов у «Трансмашхолдинга», инвестировав в эти нужды более 230 млрд рублей. ФПК начнёт покупать их уже с 2019 года. Один вагон обойдётся в среднем в 46 млн рублей.

Как рассказал «РБК» гендиректор предприятия Пётр Иванов, помимо современных туалетов, вагоны оснащены кондиционерами, индивидуальными розетками, usb-портами для подзарядки гаджетов и оборудованием для беспроводного интернета. В будущем могут быть добавлены душевые кабины.

В первую очередь РЖД поставит новые вагоны в сообщении с курортными городами черноморского побережья.