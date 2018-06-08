Сотрудник исправительной колонии в Плавске может сам попасть в тюрьму

Начальник отряда отдела по воспитательной работе с осуждёнными исправительной колонии №4 в Плавске обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки.



В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ, ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Следствием установлено, что 7 апреля 2018 года обвиняемый встретился со знакомым мужчиной, который попросил пронести на территорию ИК-4 четыре мобильных телефона для передачи осуждённому за 15 тысяч рублей. На следующий день сотрудник колонии пронёс мобильники на территорию в своей одежде.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в управлении Следственного комитета.