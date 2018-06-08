В тульском правительстве обсудили, что делать после ареста Жерздева

8 июня в правительстве Тульской области обсудили вопросы развития Новомосковска, главу администрации которого на днях арестовали по подозрению в превышении полномочий.



Под руководством председателя облправительства Юрия Андрианова с участием ио главы Новомосковска Евгения Тихонова говорили о реализации приоритетных государственных программ и инфраструктурных проектов в городе.

В частности, о ходе федеральных приоритетных проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги», исполнении задач, поставленных в майских указах президента РФ, программе социально-экономического развития Тульской области на период до 2021 года и Послании губернатора Алексея Дюмина.