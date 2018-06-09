Жерздев «переосмыслил многое в жизни» и просится на волю

Находящийся под следствием глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев пытался обжаловать свой арест.



В Тульском областном суде рассмотрели жалобы адвокатов Жерздева, жалоба отклонена. Суд оставил чиновника под стражей до 3 августа.

Как пояснял адвокат Жерздева Евгений Мищихин на судебном заседании, «доказательств того, что Жерздев собирается скрыться, нет. Довод о давлении на свидетелей, тоже доказан не был».

Также в суде адвокаты арестованного чиновника говорили о давлении на обвиняемого со стороны следствия.

Вадим Жерздев присутствовал на суде в режиме видео-конференц-связи. Он сообщил, что не собирается скрываться, что у него есть полуторагодовалый ребенок, «а время, проведённое здесь, уже позволило переосмыслить многое в жизни», пишет «Слобода». Однако суд не принял во внимание доводы защиты и самого арестованного.

Напомним, глава администрации Новомосковска (с 2009 года) Вадим Жерздев был задержан сотрудниками ФСБ утром 4 июня. По его домашнему адресу, а также в здании администрации прошли обыски.

5 июня Жерздеву предъявили обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (превышение должностных полномочий). Центральный окружной суд Тулы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 августа. Также приостановлено членство Жерздева в «Единой России». Обязанности Жерздева в Новомосковске сейчас исполняет Евгений Тихонов.

Уголовное дело, по которому задержали и арестовали Жерздева, основано на событиях 1,5-годовой давности. Суть дела — в аукционе на право выкупа муниципальной земли под парковку. По некоторым данным, администрация Новомосковска выставила на торги три участка земли на улице Трудовые резервы. Но после того, как на торги заявилась неизвестная московская фирма, администрация остановила аукцион и сняла землю с реализации.

По делу Жерздева также прошли обыски в торговом центре «Первый» на улице Трудовые резервы. По неофициальным данным, владельца ТЦ Юрия Струнге (он же учредитель и руководитель и других коммерческих объектов в городе и за его пределами), и Вадима Жерздева связывают некие дружеские отношения.