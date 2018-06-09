Бывший тульский губернатор Вячеслав Дудка вышел на свободу за примерное поведение и добросовестный труд

Экс-губернатор Тульской области Вячеслав Дудка пять лет назад приговорённый к 9,5 года тюрьмы за получение многомиллионной взятки, вышел на свободу на основании условно-досрочного освобождения.



Такое решение принял городской суд Донского, где Дудка отбывал срок в колонии. 29 мая суд удовлетворил ходатайство адвоката об УДО.

«Суд пришёл к выводу, что осужденный отбыл более двух третей срока, выплатил штраф, его поведение было примерным, он не допускал нарушений порядка отбывания наказания, имеет 25 поощрений за добросовестный труд, примерное поведение, участие в воспитательных мероприятиях, оформление наглядной агитации. Так как постановление от 29 мая не было обжаловано, оно вступило в законную силу 9 июня», — цитирует ТАСС пресс-секретаря управления Судебного департамента в Тульской области Ольгу Дячук.

Вячеслав Дудка был задержан сотрудниками УФСБ в 2011 году. Его заподозрили его в получении взятки в размере 40 млн рублей за выделение ЗАО «Корпорация ГРИНН» земли под строительство торговых площадей. 22 июля 2013 года суд назначил ему приговор в 9,5 лет колонии и штраф в 900 тыс. рублей.