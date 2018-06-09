Путин не исключил, что его преемник будет из числа губернаторов

Президент Владимир Путин ответил на вопрос о возможности выбрать преемника из числа губернаторов.



По его словам, нужно следить за теми, у кого получается работа на нынешнем посту руководителя региона.

Путин добавил, что люди, недавно возглавившие несколько регионов, «не просто очень симпатичные», но и довольно молодые. По мнению президента, они очень хорошо профессионально подготовлены и мотивированы на достижение результата.

«Это видно по ним, у них прямо глаза горят. Меня это очень радует», — заметил глава государства, пожелав новым главам регионов успеха и пообещав всячески помогать им.

Также Путин поделился, будет ли объявлен конкурс на преемника среди губернаторов.

«Жизнь покажет, кто и чего добился и кто на что имеет право претендовать», цитирует его РИА «Новости».

В заключение президент подчеркнул, что только граждане России определят, кто является наиболее достойным.

Ранее Владимир Путин в ходе прямой линии с населением сообщил, что у него нет преемника.

«Преемника у меня нет, главу государства определяет российский народ. Но я думаю о том, чтобы в России подросло поколение молодых грамотных управленцев», — сказал он.

Напомним, ещё до президентских выборов 2018 года вероятным преемником Путина эксперты и политологи называли его экс-адъютанта, губернатора Тульской области Алексея Дюмина.