Новомосковцы обсудили вопрос обустройства колясочной с представителями поликлиники и Центра технадзора

7 июня в Новомосковске прошла рабочая встреча по вопросу обустройства колясочной в детской поликлинике на улице Мичурина, 6.



Представители инициативной группы и «Родителей Новомосковска» в лице активистки Натальи Яцкиной и инженера-проектировщика обсуждали технические вопросы проекта, обеспечение безопасности и создание комфортных условий с главным врачом Новомосковской городской клинической больницы Игорем Наумовым, его заместителем Владимиром Колеровым, директором ГУ ТО «Центр технического надзора, эксплуатации зданий и сооружений учреждений здравоохранения» Сергеем Анцибором и его заместителем Андреем Жегловым.

В готовое проектное были снесены замечания представителей инициативной группы. На следующем этапе предстоит найти финансирование, сообщили участники встречи.

Напомним, в конце прошлого года министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков пообещал новомосковцам обустроить колясочные в детских поликлиниках на улице Вахрушева и в микрорайоне Залесный.