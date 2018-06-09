Тульских журналистов захватили в заложники

35 слушателей 18-го потока учебно-практических курсов «Бастион», среди которых журналисты федеральных телеканалов RT, «Россия 1», «ТВ Центр», «РБК», «ТАСС», региональных СМИ из ряда регионов, в том числе и Тулы, были внезапно «захвачены в заложники» при передвижении автомобильным транспортом по территории полигона.



После захвата журналистов провели по специально подготовленному маршруту на пересечённой местности с преодолением водных преград, заболоченных участков местности, оврагов и лесных буреломов.

На всех этапах «заложников» сопровождали военнослужащие медицинской службы ВДВ, специалисты Академии первой помощи и Учебного центра тактической медицины, а также профессиональные психологи Московского центра защиты от стресса.

Специалисты и эксперты контролировали физическое, психологическое и эмоциональное состояние журналистов, оказавшихся под психологическим давлением и в условиях повышенных физических нагрузок, и корректировали модель поведения обучаемых в экстремальных условиях.

Завершилось практическое занятие разбором и подробным анализом экспертами курсов «Бастион» основных ошибок обучаемых, восстановлением их психологического и физического состояния, сообщили в Минобороны.