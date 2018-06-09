Жерздев отказался от адвоката, который «слил» прессе информацию об аукционе

Арестованный глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев отказался от адвоката Сергея Шишкова, который ранее в СМИ назвал задержание чиновника необоснованным.



Тем не менее, адвокат рассказал подробности, которые, возможно, по мнению Жерздева, пока не должны были просочиться в прессу.

«В конце 2016 года Жерздев В. А. принял решение о проведении аукционов о продаже трех земельных участков под парковки. Он рассчитывал, что на эти аукционы выйдет организация Струнге Ю. В., с которым администрация Новомосковска давно сотрудничает, и имелась уверенность, что развитие этих территорий будет производиться качественно и своевременно. Когда стало ясно, что среди прочих заявку на участие в аукционе подал никому неизвестный гражданин, проживающий в Москве, Жерздев решил, что будет лучше, чтобы эти участки остались в муниципальной собственности, и аукционы отменил. Все эти события были задокументированы сотрудниками УФСБ. Сам Жерздев данные события не отрицает», — сказал Шишков в интервью «Слободе».

После этого супруга Жерздева Наталья Фатеева связалась с изданием, передав слова мужа.

«Дословно он сказал следующее: „Адвокат Сергей Шишков не согласовывал данное выступление со мной. Это не моя позиция“», — добавила Фатеева, пояснив, что адвокат Шишков, присутствовавший при обыске у них дома, больше не является защитником Вадима Жерздева на следствии и в суде.

Сегодня на рассмотрении жалобы интересы Жерздева представляли адвокаты Мищихин и Козлов.

Наталья Фатеева работала в Новомосковске директором физкультурно-оздоровительного центра «Олимп», который по её инициативе был переведён из муниципальной собственности в частную.