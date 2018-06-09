9 июня в Доме Дворянского собрания губернатор Алексей Дюмин вручил жителям Тульской области государственные и региональные награды.



В своем выступлении они отметил заслуги отличившихся жителей региона.

В числе награждённых оказались министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев и глава администрации Тулы Евгений Авилов. Ломовцев был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Авилов — медалью «Трудовая доблесть» III степени.

Награды получили:

Орден Дружбы — заместители начальника отделов НПО «Сплав» Дмитрий Мясоедов и Алексей Панков.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — начальник отдела НПО «Сплав» Сергей Захаров и ведущий инженер-конструктор Николай Масальский, заведующий отделом археологических исследований музея-заповедника «Куликово поле» Алексей Воронцов.

Почётное звание «Заслуженный химик Российской Федерации» — директор по науке, технологии и спецпроизводству Тульского завода резиновых технических изделий Александр Талдыкин.

Почётное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» — работники Конструкторского бюро приборостроения имени А. Г. Шипунова Виктор Поздняков и Александр Чуков.

Почётное звание «Заслуженный конструктор Российской Федерации» — ведущий конструктор Конструкторского бюро приборостроения имени А. Г. Шипунова Александр Комиссаренко (посмертно).

Медали «Честь и мужество» — старший инструктор-пожарный Александр Сотников и полковник полиции регионального управления Росгвардии Илья Медведев.

Серебряная медаль «За особый вклад в развитие Тульской области» — заслуженный художник России Александр Майоров.

Медаль «За милосердие» — санитарка Одоевского дома-интерната для престарелых и инвалидов Елена Маланичева.

Медаль «Меценат Тульской области» — председатель Совета директоров Группы компаний «Полипласт» Ильсур Шамсутдинов.

Почётная грамота губернатора Тульской области — мастер спорта международного класса, чемпионка Европы и мира по рукопашному бою Инна Жданова.

Медаль «Трудовая доблесть» III степени — поэт, член Союза писателей России Валерий Ходулин, специалист по работе с молодёжью ефремовского клуба «Факел» Наталья Бурменская, фельдшер Кимовской центральной районной больницы Надежда Ремизова.

Благодарность губернатора Тульской области — активист движения «Волонтёры Победы» Иван Кутищев, золотой призер XVII Дельфийских игр России Николай Лапухин, проректор по международному сотрудничеству и образованию Тульского государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого Жанна Фомичёва, медсестра Тульского областного специализированного дома ребёнка №1 Наталья Ястребкова.

«Тульская область гордится каждым из вас. Вы подаёте окружающим примеры искренности, трудолюбия, профессионализма и верности долгу. Благодарю вас за честный, самоотверженный труд. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, добра и успехов!», — сказал Дюмин.