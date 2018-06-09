Минченко: Дюмина опекает президентская администрация, но это ещё ни о чём не говорит

Политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает, что президент РФ Владимир Путин даёт посыл, что, как каждый солдат может стать генералом, так каждый губернатор — президентом.



Однако на самом деле все эти заявления пока ничего не значат, уверен он.

«Когда Ельцин был президентом, неоднократно обсуждались возможные президентские перспективы Бориса Немцова, Дмитрия Аяцкова — был такой саратовский губернатор — но в итоге решение было принято по другим критериям и по другим формальным признакам.

Поэтому, я думаю, за пять лет, до момента, когда этот вопрос возникнет, все разговоры о потенциальном преемнике являются спекулятивными, и их задача — это не внести ясность, а, наоборот, несколько запутать наблюдателей, тем более, что Путин как выходец из спецслужб старается о своих планах особо не распространяться.

Вторая часть — кто из губернаторов гипотетически может быть фигурой, которая может претендовать на высокую позицию. С одной стороны, это могут быть представители старой гвардии, опытные, например, Собянин, но тут возникает тема возраста.

Если брать молодое поколение, там несколько десятков людей, которых тестируют, понятно, что особое внимание уделяется тульскому губернатору Алексею Дюмину, его опекает президентская администрация, он участвует в совещаниях президента, в которых по своему статусу он участвовать не должен, но опять же это ещё ни о чём не говорит. Я не исключал бы и Медведева, хотя он никогда губернатором не работал, и, я думаю, работать уже не будет», — цитирует его BFM.