Первый парень на селе. «База отдыха» новомосковского главы

Журналисты нашли дом в живописном месте на берегу реки Проня в селе Гремячее, где часто останавливался арестованный глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев.



Корреспонденты ИА «Новомосковск сегодня» пообщались с соседями чиновника.

Формально этот дом – «Здание администрации и обслуживающего персонала базы отдыха». Площадь строения — 258 кв. м. Дом огорожен высоким забором и стоит на земле, предназначенной для личного подсобного хозяйства.

Несмотря на то, что земельные участки для ЛПХ, как правило, должны иметь вполне конкретные ограничения по площади, этот занимает почти 17 тысяч квадратных метров – самый большой в селе. Это может быть связано с тем, что ещё до ареста Вадима Жерздева разрешённое использование земли было совсем другим: «для строительства с последующей эксплуатаций кемпинга — базы отдыха». Отсюда и такой странный вид разрешённого использования объекта недвижимости на земле для ведения подсобного хозяйства: «Здание администрации».

Участок имеет собственный выход к реке Проня, и хотя, формально, его граница обрывается, не доходя до кромки воды, фактически, обносящий участок высокий забор упирается в воду, перекрывая остальным жителям доступ к воде, отмечают корреспонденты. Отметим, это не единственный чиновник, которого уличили в подобном. Ранее журналисты проводили расследование об имуществе главы Суворовского района Геннадия Сорокина. И это лишь те чиновники, на кого пока обратили внимание.

Найти хотя бы одного человека, кто сумел бы отдохнуть на этой «базе отдыха» в селе Гремячее, новомосковским журналистам не удалось. Зато жители улицы Казаки-1, на которой стоит эта база, подтверждают, что именно здесь часто останавливался Вадим Жерздев. Скорее всего, он использовал этот объект как «ближнюю дачу», когда не было времени, чтобы добираться до своего дома под Алексином, делают вывод корреспонденты. Кроме Жерздева, кстати, тут часто гостили члены его семьи, они проживали вместе с обслуживающим персоналом – гувернантками.

Селяне отмечают, что сразу же после того, как их края облюбовала городская знать, до Гремячего проложили новую дорогу. А в Казаках, где стоит этот дом, недавно отсыпали щебнем дорогу.

Как следует из поданной чиновником декларации, этот объект к его личному имуществу не относится. Добавим, в 2017 году Вадим Жерздев задекларировал около 2 млн рублей (несколько предыдущих лет — аналогично, входит в ТОП-5 самых богатых глав муниципалитетов Тульской области). В собственности у него два участка под ИЖС (общая площадь — около 3 тыс. кв. м) и половина доли в жилом доме (396,3 кв. м), в пользовании — квартира площадью 190,5 кв. м. Также он владеет мотовездеходом, гидроциклом, автомобилем Toyota Land Cruiser и двумя автоприцепами. Супруга Жерздева Наталья Фатеева заработала 247 тыс. рублей. У неё в собственности гараж, две квартиры, в одной из которых четверть доли. В пользовании – два земельных участка и квартиры. Имеет автомобиль Nissan Tiida. В пользовании у их несовершеннолетнего ребёнка – квартира.

Возникает вопрос: если Жерздев вместе с семьёй на полном пансионе жил здесь бесплатно, то это можно было бы расценить как попытку дачи взятки должностному лицу, подчёркивают новомосковские корреспонденты. А если всё-таки платил за проживание, то почему, в таком случае, это имущество не отображено ни в его декларации, ни в декларации супруги, как имущество, находящееся в пользовании?

Возможно, правоохранительным органам не мешало бы провести проверку по данному факту, с целью установить связь экс-главы с собственником данного участка. Всё-таки платили или не платил? Если платил, то пусть предоставят соответствующие документы. Если жил бесплатно, то пусть объяснят, чем объясняется такое хлебосольство?

Интересным является и следующий факт: ради земельного участка, на котором сейчас стоит этот дом, администрация пошла даже на изменение Генерального плана и городских Правил землепользования. Дело в том, что изначально, по документам территориального планирования, эта земля относилась к зоне лесопарков, городских лесов, зон отдыха. Другими словами, это была рекреационная зона, не предназначенная для строительства, замечают журналисты.

Однако по инициативе администрации не так давно эти земли отнесли к зоне застройки малоэтажными жилыми домами. Специально для этих целей, с участием жителей села, проводились публичные слушания, после которых предложение о внесении изменений в Генеральный план было вынесено на обсуждения городского Собрания депутатов. Нетрудно догадаться, что депутаты одобрили предлагаемый проект, переведя прибрежную зону отдыха в зону застройки.

Вопрос о том, есть ли связь между этим событием и последующим использованием «базы отдыха» высшим должностным лицом в городе, представители СМИ оставляют открытым.

Добавим, в конце прошлого года журналисты заметили, что новомосковские депутаты приняли бюджет с высоким предельным объёмом муниципального долга и за 6 лет город может обанкротиться. Вадим Жерздев ответил, что такого не произойдёт, в то же время отметив, что в Новомосковске есть проблема закредитованности, но она старая, и корни уходят в давние времена, ещё до 2009 года, то есть до его прихода на должность.

Напомним, глава администрации Новомосковска (с 2009 года) Вадим Жерздев был задержан сотрудниками ФСБ утром 4 июня. По его домашнему адресу, а также в здании администрации прошли обыски.

5 июня Жерздеву предъявили обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (превышение должностных полномочий). Центральный окружной суд Тулы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 августа. Также приостановлено членство Жерздева в «Единой России». Обязанности Жерздева в Новомосковске сейчас исполняет Евгений Тихонов.

Уголовное дело, по которому задержали и арестовали Жерздева, основано на событиях 1,5-годовой давности. Суть дела — в аукционе на право выкупа муниципальной земли под парковку. По некоторым данным, администрация Новомосковска выставила на торги три участка земли на улице Трудовые резервы. Но после того, как на торги заявилась неизвестная московская фирма, администрация остановила аукцион и сняла землю с реализации.

По делу Жерздева также прошли обыски в торговом центре «Первый» на улице Трудовые резервы. По неофициальным данным, владельца ТЦ Юрия Струнге (он же учредитель и руководитель и других коммерческих объектов в городе и за его пределами), и Вадима Жерздева связывают некие дружеские отношения.