Пытался вытащить подельника Березина

Московское издание Legal.report решило раскрыть подробности ареста депутата из Венёва.



Тульские издания ограничились пресс-релизом управления Следственного комитета, не назвав фамилии отличившегося слуги народа.

В Тульской области местный депутат стал фигурантом уголовного дела о подкупе федерального судьи. Депутату муниципального собрания города Венев инкриминируется ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщает Legal.report, депутат взялся помочь освободиться по УДО своему земляку Юрию Ульянову, осуждённому за незаконное хранение оружия и заведомо ложный донос вместе с экс-главой администрации Узловского района Алексеем Березиным.

У бывшего чиновника был личный конфликт из-за неудачной сделки по недвижимости. Ульянов предложил подбросить в машину обидчику револьвер. В ноябре 2015 года он сам подыскал оружие, а затем сделал звонок знакомому оперативнику местного угрозыска, после чего оружие изъяли на трассе Тула — Венёв автоинспекторы. Однако затем к делу подключилось региональное УФСБ, и подельники оказались на скамье подсудимых. В декабре 2016 года Ульянов получил 2 года и 3 месяца колонии общего режима, а Березин, имевший непогашенную судимость за мошенничество — 5 лет.

Ульянова отправили отбывать наказание в ИК-6 в Новомосковске. В начале 2018 года, после отбытия половины срока, он через адвоката подал ходатайство об УДО в Новомосковский городской суд, однако получил отказ. Апелляционная инстанция отменила решение и возвратила материал на новое рассмотрение в ином составе суда.

Следствие полагает, что примерно в это же время супруга Ульянова для подкупа нового судьи задействовала депутата, а тот вступил в сговор с ещё двумя посредниками — бывшими сотрудниками ИК-6. В конце мая ходатайство об УДО было удовлетворено, после чего один из посредников позвонил депутату по телефону и сообщил, что готов забрать взятку для судьи в сумме 70 тысяч рублей. В тот же день народного избранника и посредника задержали с поличным сотрудники УФСБ. Они же проинформировали о мошеннической схеме судью, который, как подчёркивает следствие, принял решение на законных основаниях и ничего не знал о взятке. Депутату и двум его сообщникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.