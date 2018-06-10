Иваньковский депутат и специалист тульского Росреестра внесены в список коррупционеров

Двое представителей Тульской области включены в федеральный реестр лиц, уволенных за коррупцию.



Федеральный закон о создании реестра уволенных за коррупцию чиновников был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце декабря 2017 года и вступил в силу 1 января 2018 года. Сведения вносятся в реестр сроком на пять лет.

Исключение из реестра информации о таких экс-чиновниках возможно только в случае отмены акта, явившегося основанием для включения в реестр, вступления в законную силу решения суда об отмене подобного акта или в случае истечения пяти лет с момента его принятия, а также смерти включённого в реестр лица.

Пока в списке 81 фамилия. Так, среди туляков в реестр вошли:

главный специалист-эксперт отдела государственной регистрации недвижимости управления Росреестра по Тульской области Светлана Веретина (уволена 24 апреля 2018 года, включена в список 11 мая 2018 года) — нарушила п. 2 ч. 1 ст. 59.2 ФЗ от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

депутат Собрания депутатов МО Иваньковское, депутат Собрания представителей Ясногорского района Василий Анисимов (лишён мандата 17 апреля 2018 года, включён в список 11 мая 2018 года) — нарушил ч. 7.1 ст. 40 ФЗ от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; ст. 12.1 ФЗ от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»; ч. 2 ст. 2 Закона Тульской области от 29 мая 2017 г. №36-ЗТО «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений».

Правда на сайте администрации Ясногорского района теперь уже с приставкой «коррупционер» Василий Анисимов всё ещё числится в депутатах. В конце прошлого тульский портал делал прогноз, что Василий Анисимов может возглавить МО Иваньковское, одновременно публикуя заявление на того в прокуратуру за авторством местного предпринимателя Виктора Добрая. Видимо, не свезло.





Впрочем, как и автору того обращения.

Коррупция...