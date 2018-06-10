В Новомосковске приватизируют телевидение

Несколько дней назад постановлением администрации были изменены предельные цены, оказываемые на платные услуги, предоставляемые телерадиокомпанией «Новомосковск».







Так, например, изготовление и размещение видеосюжета до 3 минут в информационной программе «Репортёр» будет стоить 21 тысячу рублей, размещение этого же сюжета, но уже повторно – 16 тысяч рублей, а побеседовать с Еленой Смазновой в её авторской передаче «Откровенный разговор» можно за 50 тысяч рублей.







Героями «Откровенного разговора» становились глава администрации Вадим Жерздев и глава МО Новомосковск Анатолий Пророков, отмечают корреспонденты ИА «Новомосковск сегодня».

Как следует из открытых источников, только за последнее время администрацией было заключено 17 контрактов с ТРК «Новомосковск» на общую сумму свыше 42 млн рублей. Совсем недавно к этой сумме прибавился ещё один контракт на сумму 6 млн рублей.

Но, несмотря на регулярные контракты по поддержанию имиджа от муниципалитета и доходы от рекламы, новомосковское телевидение является убыточным, отмечали журналисты.

Такие данные мы видим по итогам 2017 года.





В 2018 году ТРК собрались приватизировать. Это уже пятое муниципальное предприятие в Новомосковске, в отношении которых за последнее время возникли такие намерения (одно из них — ставший частным физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп», которым руководит супруга главы администрации Наталья Фатеева).

По данным Rusprofile, телерадиокомпания сейчас находится в стадии реорганизации.

На сайте ТРК сообщается, что НМУП «Телерадиокомпания Новомосковск» преобразуется в ООО «Телерадиокомпания Новомосковск» постановлением горадминистрации №810 от 13 марта 2018 года во исполнение решения Собрания депутатов. Кстати, на сайте администрации Новомосковска в соответствующем разделе такого постановления не обнаруживается.





