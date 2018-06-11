Тула попала в рейтинг опасных для экологии городов мира

Международная группа учёных представили рейтинг наиболее опасных для экологии городов мира Global Gridded Model of Carbon Footprints.

Над исследованием работали специалисты из Норвегии, Швеции, США и Японии.

Антилидером стал Сеул (Южная Корея), который вырабатывает до 276,1 мегатонны углекислого газа в течение года. Далее расположились Гуаньчжоу (272 мегатонны) и Нью-Йорк (233,5 мегатонны).

Москва заняла в рейтинге занимает 15-е место (99,5 мегатонны), Санкт-Петербург — 79-е (29,6 мегатонны).

Попала в список и Тула (388-е место среди городов мира и 24-е среди городов России) с выбросами углекислого газа до 5,7 мегатонны.

Ранее общественная организация «Зелёный патруль» представила экологический рейтинг регионов России по итогам весны 2018 года. Тульская область попала в ТОП-15 самых загрязнённых регионов, заняв 74-е место из 85-ти по экологичности. Область занимает лидирующие позиции по смертности от онкологии, болезней органов дыхания и пищеварения.