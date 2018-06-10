Путин опасается национализации нефти и газа

Президент России Владимир Путин назвал национализацию нефтегазового сектора сложным и опасным процессом, который может привести к негативным результатам.



«Национализировать всю нефтянку? Это сложный и очень опасный процесс, который может привести к негативным результатам не только для отрасли, но и для всей экономики», — отметил глава государства во время «Прямой линии».

«Я сейчас не буду вдаваться в детали, но там всё не так просто. Нам главное обеспечить, чтобы эти предприятия, кому бы ни принадлежали, действовали в рамках законах, инвестировали в добычу и развитие переработки внутри страны, и в полной мере выполняли свои обязательства перед бюджетом, делали свои предприятия эффективными, конкурирующими со своими партнерами на мировых рынках. На самом деле, это у наших нефтяников получается», — цитирует Путина ТАСС.

Президент отметил, что в своё время передача в частные руки была проведена с большими рисками, и, может, для этого не было достаточных оснований, но государству «в последнюю секунду» удалось сформировать контрольные пакеты в газовом холдинге «Газпром» и нефтяной компании «Роснефть».